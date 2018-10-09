Переезд в Заводском районе на четыре часа закроют на ремонт
Водителей просят заранее выбирать альтернативный маршрут.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 00:00 часов до 04:00 часов 11 октября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (автодорога Ново-Астраханское шоссе, Заводской район).
Объезд возможен через переезд на 6 км ст. Примыкание (ул. 5-й Динамовский проезд).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
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