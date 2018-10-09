За сутки сгорели 19 т семян подсолнечника
Пожары произошли в Калининском и Балтайском районах.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера около 6 часов вечера загорелась металлическая зерносушилка в селе Ахтуба Калининского района. Площадь пожара составила 40 кв.м. В результате происшествия сгорело 15 т семян подсолнечника.
Еще один пожар в сельхозпредприятии произошел сегодня ночью в селе Столыпино Балтайского района. Там также горела металлическая зерносушилка, в результате чего сгорело 4 т семян подсолнечника. Площадь пожара составила 20 кв.м.
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