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За сутки сгорели 19 т семян подсолнечника

Новости / ЧП
За сутки сгорели 19 т семян подсолнечника


Пожары произошли в Калининском и Балтайском районах.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера около 6 часов вечера загорелась металлическая зерносушилка в селе Ахтуба Калининского района. Площадь пожара составила 40 кв.м. В результате происшествия сгорело 15 т семян подсолнечника.

Еще один пожар в сельхозпредприятии произошел сегодня ночью в селе Столыпино Балтайского района. Там также горела металлическая зерносушилка, в результате чего сгорело 4 т семян подсолнечника. Площадь пожара составила 20 кв.м.

Фото http://fitabhishek.com