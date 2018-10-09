Битбоксер Вахтанг исполнил проникновенную композицию «Обнадежь надеждой, нирвана» на стихи Михаила Гуцериева

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Во время ознакомления с композицией Вахтанга слушатель словно возвращается в свое детство. Это период, в котором можно найти убежище от своих бед, «зализать раны» и вновь штурмовать свои цели. Как полагает Михаил Гуцериев, каждый из нас в конце круга вернется в детство. По словам Вахтанга, он записывал философский трек после возвращения из города, где он родился, и это погрузило его в воспоминания. Сейчас новая песня битбоксера ротируется на радиостанциях, ее можно найти в популярных социальных сетях или же ознакомиться с официальным лирик-видео на трек: https://www.youtube.com/watch?v=ClDQTr4r-wI.