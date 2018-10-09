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Битбоксер Вахтанг исполнил проникновенную композицию «Обнадежь надеждой, нирвана» на стихи Михаила Гуцериева

Новости
Битбоксер Вахтанг исполнил проникновенную композицию «Обнадежь надеждой, нирвана» на стихи Михаила Гуцериева


Знаменитый отечественный вокалист, битбоксер, обладатель многочисленных российских и международных наград Вахтанг (Каландадзе) в начале октября представил новую песню под названием «Обнадежь надеждой, нирвана». Автором стихов для нее выступил Михаил Гуцериев — поэт, который написал более двухсот стихов к популярным песням в исполнении всех ярчайших звезд русскоговорящего пространства.

Во время ознакомления с композицией Вахтанга слушатель словно возвращается в свое детство. Это период, в котором можно найти убежище от своих бед, «зализать раны» и вновь штурмовать свои цели. Как полагает Михаил Гуцериев, каждый из нас в конце круга вернется в детство. По словам Вахтанга, он записывал философский трек после возвращения из города, где он родился, и это погрузило его в воспоминания. Сейчас новая песня битбоксера ротируется на радиостанциях, ее можно найти в популярных социальных сетях или же ознакомиться с официальным лирик-видео на трек: https://www.youtube.com/watch?v=ClDQTr4r-wI.