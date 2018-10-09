Битбоксер Вахтанг исполнил проникновенную композицию «Обнадежь надеждой, нирвана» на стихи Михаила Гуцериева
Знаменитый отечественный вокалист, битбоксер, обладатель многочисленных российских и международных наград Вахтанг (Каландадзе) в начале октября представил новую песню под названием «Обнадежь надеждой, нирвана». Автором стихов для нее выступил Михаил Гуцериев — поэт, который написал более двухсот стихов к популярным песням в исполнении всех ярчайших звезд русскоговорящего пространства.
Во время ознакомления с композицией Вахтанга слушатель словно возвращается в свое детство. Это период, в котором можно найти убежище от своих бед, «зализать раны» и вновь штурмовать свои цели. Как полагает Михаил Гуцериев, каждый из нас в конце круга вернется в детство. По словам Вахтанга, он записывал философский трек после возвращения из города, где он родился, и это погрузило его в воспоминания. Сейчас новая песня битбоксера ротируется на радиостанциях, ее можно найти в популярных социальных сетях или же ознакомиться с официальным лирик-видео на трек: https://www.youtube.com/watch?v=ClDQTr4r-wI.