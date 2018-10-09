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МФК «Городская Сберкасса» снижает ставки по сбережениям

Новости / Общество
Изменения вступят в силу с 8 октября 2018 года и коснутся процентных ставок по программам «Доходное сбережение с обеспечением» и «Комфортное сбережение с обеспечением». Сокращение составит 2 процентных пункта.

Снижение доходности по ряду сберегательных продуктов обусловлено необходимостью снижения ставок фондирования. Новые ставки по этим программам, теперь находятся в диапазоне от 11 до 16 процентов годовых и соответствуют среднерыночному уровню.

«Мы решили снизить ставки по сбережениям с обеспечением, так как считаем, что обеспечение существенно снижает риски инвесторов. При этом соотношение доходность / риск по этим продуктам остается очень привлекательным для клиентов», - поясняет изменения генеральный директор АО МФК «Городская Сберкасса» Александр Мамонов.

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