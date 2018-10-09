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Саратовцы услышат "Орган Европы-Америки"

Новости / Культура
Саратовцы услышат "Орган Европы-Америки"

27 октября на 27-м Международном органном фестивале выступит выдающийся английский органист Колин Эндрюс.

По информации организаторов, музыкант является лауреатом международных конкурсов в Дублине(Ирландия), Лондоне, Харлеме (Нидерланды). Он избран Почетным членом Лондонской королевской академии музыки. Сейчас Колин Эндрюс - президент Британского подразделения Объединенной ассоциации органистов, профессор университетов штатов Эмори, Индианы и Восточной Каролины.

В программу своего саратовского концерта органист включил как сочинения органной классики Германии (И.С.Бах, Л.Бетховен), Франции (Сезар Франк, Шарль-Мари Видор), АНГЛИИ (Эрик Коутс), так и джазовые сочинения композиторов США (Дейв Брубек и Лео Соверби).

В этот же день в 15.00 в Большом зале консерватории состоится 48-й благотворительный концерт проекта "Орган - в подарок детям" для воспитанников детских домов и интернатов области, учащихся коррекционных школ.

Программа "И музыка, и слово..." раскроет для 450 детей разные жанры музыки. В ансамбле с ведущим английским органистом, профессором Колином Эндрюсом выступят ансамбль хормейстеров ДШИ №8, фольклорный вокальный ансамбль «Зернышко» и ансамбль флейтистов «Конфлютти» ДШИ №6, фортепианный дуэт учащихся ДМШ №12, «образцовый коллектив» ансамбль эстрадного танца «Импульс» Дворца творчества детей и молодежи имени О.П.Табакова, студенты Театрального института, учащиеся Школы при консерватории, творческие коллективы гимназии №2, специализирующейся на изучении английского языка.