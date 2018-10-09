В Саратове открывается первый Ресурсный центр добровольчества
Торжественная церемония открытия пройдет сегодня, 9 октября, по адресу: ул. Соборная, 42В.
- Саратовский Ресурсный центр добровольчества - это уникальная площадка для повышения эффективности и качества деятельности волонтеров, руководителей добровольческих организаций и объединений региона, - сообщает министерство молодежной политики и спорта области. - В рамках направлений деятельности добровольцев региона на базе Ресурсного центра планируется внедрить и развить новое направление добровольчества - «Инженерное». Оно направлено на повышение уровня развития научно-технического творчества у школьников области.
Церемония открытия будет приурочена ко Дню рождению регионального отделения Всероссийского объединения «Союз добровольцев России».
В ходе мероприятия директор центра, руководитель регионального отделения организации Анастасия Эльфенбайн проведет экскурсию по новой площадке для молодежи. Также в программе запланированы мастер-классы от руководителей волонтерских движений и яркая концертная программа с участием событийных волонтеров города.