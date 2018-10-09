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Фильм «Рок» получил приз «Киновертикали-2018»

Новости / Культура
Фильм «Рок» получил приз «Киновертикали-2018»


Дебютная картина молодого кинорежиссера Ивана Шахназарова одержала победу среди конкурсных кинолент профессиональных авторов.

По информации пресс-центра проекта «Малое кино – большое будущее», 5 октября на торжественной церемонии закрытия V открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль» был объявлен победитель конкурсной программы фильмов профессиональных авторов. Им стала первая полнометражная кинолента режиссера Ивана Шахназарова «Рок».

В рамках фестиваля Иван представил свой фильм на встрече со студентами Поволжского института управления имени П.А.Столыпина РАНХиГС и рассказал о работе над ним на своей творческой лаборатории «Почему я хочу снимать кино?» участникам «Киновертикали-2018». Кроме того, показы фильма «Рок» состоялись в Александрово-Гайском и Вольском районах.

Фото http://www.vgik.info