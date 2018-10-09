Продукция шинного комплекса KAMA TYRES вошла в список лучших товаров Татарстана

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Зимние легковые Viatti Brina Nordico V-522 типоразмера 195/65 R15, ЦМК шины 12.00 R24 КАМА NR 701 для грузовиков и автомобилей повышенной грузоподъёмности и 215/75 R17,5 КАМА NR 201, грузовые комбинированные 12.00 R18 КАМА НК-431 вошли в список лауреатов конкурса.«Получение данных наград только подтверждает высокое качество продукции KAMA TYRES. Сегодня компания производит надежные шины для всех видов автомобильного транспорта. Наша продукция пользуется спросом и доверием не только простых автовладельцев, профессиональных водителей, спортсменов, но и мировых автоконцернов», – отметил Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу Торгового дома «Кама».Диплом I степени члены жюри присудили нешипованным зимним 195/65R15 Viatti Brina V-521. Повышенные сцепные свойства шины при движении в повороте и курсовую устойчивость автомобиля обеспечивают асимметричный рисунок протектора и поперечно-продольные канавки, имеющие точно рассчитанные углы наклона относительно направления движения. Кроме того расположение шашек выполнено со сдвигом относительно друг друга в продольном направлении, что способствует максимальному уменьшению уровня шума.Республика Татарстан занимает ведущее положение в реализации Программы «100 лучших товаров России» среди других субъектов России. В текущем году были рассмотрены 451 заявка от 205 предприятий-производителей, организаций, учреждений и мастеров народных и художественных промыслов республики.