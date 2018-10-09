Саратовчанка завоевала кубок XIII фестиваля по конному спорту «Золотая осень»

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По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в этом году в Котельниково съехалось порядка 300 участников из самых разных регионов страны от Москвы до Дальнего востока, а также из республики Беларусь. Победу одержала воспитанница саратовского ЦИКС «Победный аллюр» Мария Балашова. Она привезла домой кубок, медаль и ценные призы.Мария ежегодно принимает участие в «Золотой осени». В этом году она выступала по программе паралимпиады второго уровня - самостоятельное управление лошадью без страхующего при помощи коновода, в ее группе было 50 участников.Еще один представитель Саратовской области Никита Крайдер соревновался по программе специальной олимпиады I уровня и занял четвертое место.По словам руководителя центра «Победный аллюр» Натальи Багаевой, это большая победа для Саратова. Ребята, их родители, тренеры проявили стойкость и волю к победе.