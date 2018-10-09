23-летний саратовец обвиняется в причинении смерти по неосторожности

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По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 3 на 4 августа компания мужчин отмечала день рождения одного из них в банкетном зале отеля на улице Камской. После завершения торжества гости, покидая заведение, встретили у входа троих незнакомых парней. Один из гостей попросил молодых людей прикурить, те в ответ нагрубили. На этой почве между гостями праздника и парнями завязалась ссора. В ходе конфликта 23-летний молодой человек нанес 50-летнему мужчине удар в область головы, от чего тот упал и ударился головой о землю. Друзья потерпевшего вызвали скорую помощь, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, по прибытии в лечебное учреждение мужчина скончался.В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://m.belta.by