На ноябрьские праздники будут назначены дополнительные поезда
Они будут курсировать по пяти направлениям.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в дни ноябрьских праздников в связи с ростом пассажиропотока на Приволжской магистрали назначаются дополнительные поезда дальнего следования.
Поезд №485 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 1 ноября в 21:36, прибытие в Москву 2 ноября в 14:28;
Поезд №563/564 сообщением Балаково – Москва: отправление из Балаково 5 ноября в 15:07, прибытие в Москву 6 ноября в 12:09;
Поезд №209 Саратов – Москва: отправление из Саратова 1 ноября в 20:49, прибытие в Москву 2 ноября в 12:09;
Поезд №239/240 сообщением Саратов – Москва: отправление из Саратова 5 ноября в 20:36, прибытие в Москву 6 ноября в 10:38;
Поезд №405 сообщением Волгоград – Москва: отправление из Волгограда 1 и 5 ноября в 06:24, прибытие в Москву 2 и 6 ноября в 05:48.
Время прибытия и отправления поездов – местное.
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