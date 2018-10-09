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Выплату на первого ребенка в регионе получают более 3 тысяч молодых родителей

Новости
Выплату на первого ребенка в регионе получают более 3 тысяч молодых родителей


Ее размер составляет 9159 рублей.

По информации министерства социального развития области, 3137 семей Саратовской области получают сегодня ежемесячную денежную выплату в связи с рождением первого ребенка до достижения им возраста полутора лет. Право на выплату имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц. В нашей области размер выплаты составляет 9 159 рублей.

Выплата осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Прием заявлений с документами для назначения выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществляют органы социальной защиты населения области и многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Фото http://energysmi.ru