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Футболисты СГУ открывают сезон в Тамбове

Новости / Спорт
Футболисты СГУ открывают сезон в Тамбове

С 9 по 11 октября на базе Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина состоится IV межрегиональный турнир Национальной студенческой футбольной лиги Премьер-группы сезона 2018-2019 гг.

По информации пресс-службы СФК СГУ, кроме саратовцев противостоять хозяевам будут команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова.

Сообщается, что это будут первые игры для представленных команд в рамках нового сезона НСФЛ.