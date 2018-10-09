Футболисты СГУ открывают сезон в Тамбове
С 9 по 11 октября на базе Тамбовского государственного университета им. Г.Р.Державина состоится IV межрегиональный турнир Национальной студенческой футбольной лиги Премьер-группы сезона 2018-2019 гг.
По информации пресс-службы СФК СГУ, кроме саратовцев противостоять хозяевам будут команды Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна и Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова.
Сообщается, что это будут первые игры для представленных команд в рамках нового сезона НСФЛ.