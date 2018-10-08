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На нескольких улицах Саратова и в поселке Солнечный до вечера не будет воды

Новости / Новости ЖКХ
На нескольких улицах Саратова и в поселке Солнечный до вечера не будет воды


Будут проводиться работы по ликвидации повреждений на городских водопроводных сетях.

По информации пресс-службы ООО "Концессии водоснабжения", сегодня ориентировочно до 24.00 изменены параметры подачи холодной воды на улицах Братьев Никитиных (дома №№ 12, 14, 14а, 16, 16а, 18а), Исаева (дома №№3,5,7,9,9а,11), Радужная (дом №18), в частном секторе по улицам Автомобильная, Красногорская, а также на проспекте Строителей от ул. Чемодурова до ул. Тархова (дома №№44-88) и в поселке Солнечный.

До 17.00 изменены параметры холодного водоснабжения по улицам Курдюмская (от дома №68 до ул.1-я Аптечная), 1-я Аптечная, Офицерская.

Фото https://s.6264.com.ua