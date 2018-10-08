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В Саратове состоялась презентация саратовского калача

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В Саратове состоялась презентация саратовского калача


Попробовать символ губернии смогли все желающие.

Мероприятие прошло 5 октября на проспекте Кирова. Воспитанники и сотрудники учреждений культуры города продемонстрировали танцевальные и вокальные номера, игру на гармошке. Желающим предлагали принять участие в дегустации саратовского калача. Зрителям задавали вопросы на знание истории знаменитого хлебобулочного изделия, за правильные ответы участники получали калач.

В пресс-службе городской администрации напомнили, что долгое время приобрести калач в центре города было затруднительно. Теперь для жителей и гостей Саратова эта проблема разрешена.

Фото https://need24.ru