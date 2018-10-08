«СГАУ-Саратов» одержал очередную победу в гандбольной суперлиге

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Матчи с командой из Перми всегда проходят в упорной и интересной борьбе, и сегодняшний не обещал быть легким. В этом сезоне неоднократные призеры чемпионата России провели всего два матча, зато каких! В своем первом поединке они обыграли ни кого-нибудь, а одного из многолетних лидеров отечественного гандбола «Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург), а во втором уступили со счетом 31:33 еще одному фавориту - московскому «Спартаку». Интересна команда нашим болельщикам и тем, что за нее выступают несколько гандболистов, некогда игравших в составе «СГАУ-Саратов». В их числе Артем Иунин, Максим Саликов, Дмитрий Артамонов.С самого начала матча у «аграриев» было явное желание доказать, «кто в доме хозяин». Эта активность приводила не только к забитым голам, но и к удалениям, которые, впрочем, не сильно сказывались на результате. Наши гандболисты первыми забили два мяча. Гости сравняли счет, но вскоре саратовцы снова создали отрыв – 5:2. Затем разница в счете еще выросла, к середине первого отрезка хозяева уже вели 10:5.Вторая половина первого тайма прошла менее результативно, однако накал борьбы, казалось, стал еще острее. Саратовцы продолжали активно атаковать, но далеко не все мячи достигали цели. За несколько агрессивными действиями в обороне вновь следовали удаления и назначения семиметровых бросков. Все это привело к тому, что гандболисты из Перми сократили отставания до трех мячей. 13:10 – такой итог первого тайма.В начале второй тридцатиминутки «аграрии» продолжали удерживать перевес в два-три мяча. К 10-й минуте они уже вели со счетом 19:14. Преимущество в пять мячей сохранялось на протяжении нескольких минут. При этом не возникало ощущения, что игра сделана и победа у нашего клуба в кармане. Действительно, в концовке матча пермяки действовали более уверено и собрано и постепенно стали отыгрываться. За 9 минут до окончания матча счет был 22:20, через минуту гости приблизились еще на один мяч. Наши игроки делали все, чтобы сохранить шаткое преимущество, но за полторы минуты до финальной сирены на табло установилась разница 24:24.Последние 60 секунд прошли на нервах. Отсюда обоюдные ошибки в обороне и назначение двух семиметровых в ворота обеих команд. Сначала ошибаются «медведи», и Владислав Размаев наказывает их точным броском. Ответный пенальти назначен в ворота Юрия Сергеева всего за 7 секунд до окончания матча. К счастью для саратовцев, он не был реализован. Финальный сигнал утонул в реве болельщиков. «СГАУ-Саратов» набирает важные два очка и продолжает борьбу за лидерство в чемпионате.