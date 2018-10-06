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Студенты приняли участие в часе истории «Комсомол – страницы истории листая»

Новости


Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе и военно-патриотического воспитания Саратовской области провел час истории «Комсомол – страницы истории листая».

Час истории прошел в рамках цикла мероприятий «Диалог поколений», посвященных 100-летию ВЛКСМ.

В мероприятии приняли участие более 250 студентов и педагогов Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания.

В ходе мероприятия организаторы рассказали ребятам о Всесоюзном Ленинском Коммунистическом союзе молодежи и истории его становления.

Почётным гостем мероприятия стал кандидат экономических наук, профессор, почётный работник высшего образования, первый секретарь обкома ВЛКСМ 1977-1980 годов Константин Андреев. Ребята с особым интересом слушали выступление профессора на тему «История комсомола – история Саратова», задавали интересующие вопросы и закрепили полученные знания в ходе тематической викторины.