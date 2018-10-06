В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Песчинка вечности: метеорит «Саратов»

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Она посвящена 100-летию со дня падения метеорита, который получил название нашего города. Это совместный проект Саратовского областного музея краеведения, Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского и Вольского краеведческого музея.На выставке впервые представлены фрагменты метеорита, упавшего 6 октября 1918 г. в Вольском районе Саратовской области между селами Донгуз и Барсуковское.Экспонируется фрагмент Сихотэ-Алинского железного метеорита, который также предоставлен Саратовским государственным университетом. На выставке можно увидеть и уникальный экспонат из фондов музея – наконечник копья из метеоритного железа. Он был обнаружен П.С. Рыковым и И.В. Синицыным в 1937 году во время раскопок кургана урочища Бичкин-Булук недалеко от Элисты в Калмыкии. Наконечник копья относится ко времени, когда еще не существовало местной добычи железа, и является древнейшим железным предметом на нашей территории. На выставке представлены материалы о различных видах метеоритов, фотографии и видеоматериалы. Здесь можно рассмотреть шлиф метеорита под микроскопом, услышать звуки космоса...Самые маленькие посетители увидят фрагменты мультипликационного фильма о метеорах и метеоритах из серии «Почемучка».