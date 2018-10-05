В Саратове открываются выставки, посвященные 80-летнему юбилею Саратовского отделения Союза художников России

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По информации пресс-службы Радищевского музея, масштабный выставочный проект, получивший название «Единство многообразия», объединяет более 200 работ 150 авторов из Саратова и Саратовской области – живописцев, графиков, скульпторов, художников театра, мастеров декоративно-прикладного искусства.Выставочная часть проекта объединяет два экспозиционных пространства. В Радищевском музее (Первомайская, 75) будут представлены произведения живописцев и скульпторов разных поколений, активно работающих сегодня. Отдельным блоком экспонируются работы, созданные теми, кто ушел из жизни за последние 15 лет, но без деятельности которых современный художественный процесс представить невозможно. Выставка начнет работу сегодня, 5 октября.На другой выставочной площадке в Союзе художников (Рахова, 137) представили свои работы графики, мастера декоративно-прикладного искусства и художники театра. Графический раздел включает композиции признанных авторов, выполненные в различных техниках: это офорты Н.П. Семёновой, рисунки В.А. Апина и В.Н. Морковина, акварели Б.Е. Медведкина. Театрально-декорационное искусство представляют эскизы костюмов и декораций С.В. Болдырева, А.С. Гузенко, О.В. Колесниковой, И.Ю. Драгункиной к постановкам саратовских театров. Не менее интересен раздел декоративно-прикладного искусства, в состав которого вошли гобелены и батики как ведущих мастеров, так и молодых авторов, ярко заявивших о себе в последние годы на крупных всероссийских и региональных выставках.- Юбилейный выставочный проект представляет широкую панораму изобразительного искусства нашей области, начиная с двадцатых годов ХХ века до настоящего времени, творчество мастеров, работающих в совершенно разных видах искусства, стилях и направлениях. Здесь можно увидеть реалистов и абстракционистов, символистов и примитивистов, импрессионистов и экспрессионистов, аналитиков и интуитивистов. Опираясь на богатые традиции, Саратовское отделение Союза художников России продолжает оставаться мощным творческим объединением, играющим первостепенную роль в художественной жизни города, - отметили в музее.