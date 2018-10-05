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На площади около ТЮЗа открыт памятник Юрию Киселеву

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На площади около ТЮЗа открыт памятник Юрию Киселеву

В Саратове прошли мероприятия, посвященные столетнему юбилею Саратовского ТЮЗа.

Одним из центральных событий в ходе празднования стало открытие памятника народному артисту СССР Юрию Киселеву. На нем Мастер представлен в полный рост, он как бы приглашает юных зрителей прийти в Храм театрального искусства, окунуться в мир чудес. Рядом на металлическом кубе присел Буратино в золотым ключиком в руках. Автором монумента стал скульптор Николай Бунин, которому в ходе торжественного открытия было вручено благодарственное письмо.

В мероприятии приняли участие вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров, министр культуры региона Татьяна Гаранина, председатель областной думы Иван Кузьмин, представители общественности, дочь Юрия Киселева и его ученики Игорь Яцко и Сергей Пускепалис. Все они подчеркивали значимость личности Юрия Петровича Киселева для нашего города и в целом для развития детских театров страны. В ходе церемонии прозвучал голос самого Мастера. "Театр - это место огранки детской души", - наверно, эта фраза как нельзя лучше характеризует дух Киселевского ТЮЗа, воспитавшего многочисленные поколения юных зрителей.

- В Саратове есть места силы, и одно из них - старый ТЮЗ, и это связано с Юрием Киселевым, который прививал нам любовь к театру не как к дому, как к храму, - отметил ученик Юрия Петровича, российский актер театра и кино, театральный режиссер, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Яцко. - А новый ТЮЗ - это место мечты, которая осуществлялась в течение 30 лет. У меня ощущение, что Юрий Киселев когда-то из своего прошлого прозрел сегодняшнее событие. Он был очень смелым человеком и пробивал дорогу в будущее, которого не надо бояться.

Еще один известный ученик Киселева, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис отметил, что в Саратове появилось еще одно место притяжения, которому могут поклониться благодарные зрители разных поколений. "Чем больше будет таких мест в моем любимом городе и других городах страны, тем жить будет легче и веселей", - подвел итог актер.

По окончании церемонии все желающие смогли возложить к памятнику цветы и сфотографироваться.