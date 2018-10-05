В Марксовском районе состоялось мероприятие «Серебряный возраст»

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По информации министерства социального развития области, на праздник были приглашены граждане старшего поколения, внесшие свой вклад в развитие Саратовской области, в том числе «серебряные» волонтеры комплексных центров социального обслуживания населения муниципальных районов области.В этом году к участию в проекте присоединились также волонтеры общественной организации «МолодежкаОНФ». Ребята провели для пожилых людей мастер-класс по живописи, танцевальный флеш-моб, а также конкурс «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!».Для участников проекта были организованы конкурс стенгазет «Комсомольский прожектор», выставка-презентация «Волонтер в объективе». Балаковские «серебряные» волонтеры представили участникам проекта спектакль «Я и деревня Валенки». На территории лагеря работали информационные киоски «Мобильный консультант», где можно было получить бесплатную консультацию по вопросам пенсионного обеспечения или мер социальной поддержки, вел прием врач-геронтолог.Активные пенсионеры с удовольствием катались на веломобилях и самокатах, стреляли по мишеням в игре «Лазертаг».Главным событием проекта стало чествование «золотых» юбиляров, супружеских пар, проживших вместе 50 лет. В этом году «золотую свадьбу» сыграли две супружеские пары: из Краснопартизанского и Марксовского районов области.Завершающим мероприятием проекта стал праздничный концерт с участием творческих коллективов области.Фото http://itd0.mycdn.me