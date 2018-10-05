В Саратове издан фотоальбом «За ерусланской дрофой»

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По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области, в фотоальбоме, который стал четвертым в серии «Россия, которая рядом», собраны снимки известного фотохудожника Виталия Кошкина. Экологический клуб «Хвалынские холмы» издал его на средства Фонда президентских грантов.Альбом – результат многолетних путешествий фотографа по долине реки Еруслан в Саратовском Заволжье в разные времена года. Центральным сюжетом книги стали поиски самой крупной из летающих птиц России – дрофы, которая занесена в Красную книгу РФ и в международные природоохранные документы как уязвимый вид.- В течение 10 лет я посещал Краснокутский район, - рассказал Виталий Кошкин. - В альбоме собраны снимки о поведении в естественной среде обитания дрофы и описание моих наблюдений во время съемок. Также туда вошли исторические объекты, связанные с историей немцев Поволжья и исторические справки к ним, собранные по материалам архивных документов. Часть издания посвящена уникальному памятнику природы саратовского Заволжья «Дьяковскому лесу» и обитателям поймы реки Еруслан и притоков.Основная часть тиража по условиям гранта будет передана в городские и сельские библиотеки Саратовской области.Фото https://www.arnapress.kz