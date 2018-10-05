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На Театральной площади откроется ярмарка меда

Новости
На Театральной площади откроется ярмарка меда


Она будет работать с 8 по 18 октября ежедневно с 8.00 до 19.00.

По информации городского управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей, в ярмарке примут участие порядка 35 пчеловодов-любителей из районов Саратовской области.

Жителям Саратова будут предложены более 10 наименований меда (гречишный, подсолнечный, весенний, цветочный, майский и т.д.), мед в сотах, пыльца, прополис, сухие пчелы и другие продукты пчеловодства.

Фото https://image.jimcdn.com