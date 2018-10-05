Саратовцев приглашают на динамическую выставку железнодорожной техники
Экспозиция будет организована 5 октября на железнодорожном вокзале Саратова в рамках праздничных мероприятий, посвященных 15-летию компании «Российские железные дороги».
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, на выставке будет представлен подвижной состав предприятий железнодорожной отрасли - грузовой магистральный тепловоз 2ТЭ25КМ, магистральный пассажирский тепловоз серии ТЭП70БС, маневровый тепловоз серии ЧМЭ-3, маневровый тепловоз серии ТЭМ 14, магистральный грузовой двухсекционный тепловоз серии 2ТЭ116У, многие другие.
В числе экспонатов будут действующие паровозы Л-2055 – 1949 года выпуска и Эр 797-41 – 1952 года.
Всем желающим можно будет не только посмотреть новейшие образцы техники, но и заглянуть внутрь локомотивов. Также для гостей выставки состоится показ костюмов работников железной дороги разных времен.