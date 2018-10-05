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38 тысяч тонн отходов собрано и переработано в рамках проекта «Разделяй с нами»
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38 тысяч тонн отходов собрано и переработано в рамках проекта «Разделяй с нами»

Новости
38 тысяч тонн отходов собрано и переработано в рамках проекта «Разделяй с нами»


Российское представительство компании Coca-Cola реализует в нашей стране программу «Разделяй с нами», целью которой выступает продвижение раздельного сбора отходов (РСО). Под эгидой программы был произведен сбор и последующая переработка порядка 38 тысяч тонн отходов различной упаковки. В рамках проекта российские журналисты побывали на Тверском заводе вторичной переработки (ТЗВП). Он относится к компании «ЭкоТехнологии», которая является официальным партнером программы «Разделяй с нами».

Как заявила менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola НBC Russia Алиса Васильева, эффективность проекта «Разделяй с нами» (http://www.разделяйснами.рф.) доказывается фактами. То, что проект стал успешным, объясняется тремя важными факторами: информированием людей о важности раздельного сбора отходов, партнерством всех заинтересованных сторон в реализации программы и синхронизацией инфраструктурной и просветительской части.