38 тысяч тонн отходов собрано и переработано в рамках проекта «Разделяй с нами»
Российское представительство компании Coca-Cola реализует в нашей стране программу «Разделяй с нами», целью которой выступает продвижение раздельного сбора отходов (РСО). Под эгидой программы был произведен сбор и последующая переработка порядка 38 тысяч тонн отходов различной упаковки. В рамках проекта российские журналисты побывали на Тверском заводе вторичной переработки (ТЗВП). Он относится к компании «ЭкоТехнологии», которая является официальным партнером программы «Разделяй с нами».
Как заявила менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola НBC Russia Алиса Васильева, эффективность проекта «Разделяй с нами» (http://www.разделяйснами.рф.) доказывается фактами. То, что проект стал успешным, объясняется тремя важными факторами: информированием людей о важности раздельного сбора отходов, партнерством всех заинтересованных сторон в реализации программы и синхронизацией инфраструктурной и просветительской части.