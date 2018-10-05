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Работы по вводу в эксплуатацию водопровода в Саратове завершены

Новости


«Концессии водоснабжения – Саратов» завершили плановые работы на городском водопроводе. С 13.00 началось поэтапное заполнение водопровода водой.

Во время планового отключения водоснабжения были проведены масштабные работы на городских водопроводных коммуникациях. Специалисты компании выполнили технологическое присоединение реконструируемого водовода d1000 по ул. Тархова. Кроме того, в эксплуатацию введен полиэтиленовый водопровод на ТЭЦ-5 протяженностью 1812 м.

В план работ также была включена подготовка коммуникаций к осенне-зимнему периоду: произведена замена запорного оборудования, выполнены ремонтные мероприятия на сетях. Ликвидированы повреждения водопровода по ул. Автокомбинатовская и 1-му пр-ду Строителей.

Проведение плановых мероприятий позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды жителям города, надежное функционирование всего водокомплекса, а также создать резервные схемы водоснабжения отдельных микрорайонов. С целью подготовки сетей к эксплуатации в осенне-зимний период планово-предупредительные работы будут продолжены.