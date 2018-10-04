Владимир Путин поздравил коллектив Саратовского ТЮЗа со столетием театра
Владимир Путин поздравил коллектив Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева со 100-летним юбилеем.
В поздравлении, опубликованном сегодня на официальном сайте Президента России, говорится:
«В нынешнем году ваш замечательный театр отмечает 100-летний юбилей. От души поздравляю вас и ваших зрителей с этой большой, знаменательной датой.
Основанный в 1918 году, Саратовский ТЮЗ является одним из старейших в мире профессиональных театров для детей. В его стенах трудились талантливые режиссёры, артисты, художники. Именно они задали высочайшую планку мастерства и беззаветного служения искусству, на которую и сегодня равняется коллектив театра.
Важно, что вы бережно храните и продолжаете подвижнические традиции своих предшественников, радуете публику интересными премьерами, богатым и содержательным репертуаром, открываете для юного поколения яркий и удивительный мир Театра.
Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего».