Владимир Путин поздравил коллектив Саратовского ТЮЗа со столетием театра

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В поздравлении, опубликованном сегодня на официальном сайте Президента России, говорится:«В нынешнем году ваш замечательный театр отмечает 100-летний юбилей. От души поздравляю вас и ваших зрителей с этой большой, знаменательной датой.Основанный в 1918 году, Саратовский ТЮЗ является одним из старейших в мире профессиональных театров для детей. В его стенах трудились талантливые режиссёры, артисты, художники. Именно они задали высочайшую планку мастерства и беззаветного служения искусству, на которую и сегодня равняется коллектив театра.Важно, что вы бережно храните и продолжаете подвижнические традиции своих предшественников, радуете публику интересными премьерами, богатым и содержательным репертуаром, открываете для юного поколения яркий и удивительный мир Театра.Желаю вам успехов, вдохновения и всего наилучшего».