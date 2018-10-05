В Саратовской области произведено больше 93 тысяч тонн молока
По оперативным данным министерства сельского хозяйства области на первое октября этого года в сельхозпредприятиях произведено 93,2 тысячи тонн молока.
Валовой надой молока за сутки составил 337 тонн, надой молока от коровы за сутки составляет 16,3 кг (на 1,2 кг больше по отношению к 2017 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (42926 тонн), Базарно-Карабулакский (6822 тонны), Пугачёвский (5037 тонн), Калининский (4888 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (16,3 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (27,3 кг), Энгельсского (21,2 кг), Саратовского (16,8) муниципальных районов.