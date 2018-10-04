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В Саратовской области начался XVI смотр-конкурс по охране труда

Новости


Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области проводит XVI областной смотр-конкурс по охране труда.

Он проводится среди предприятий и индивидуальных предпринимателей, добившихся значительных успехов в обеспечении безопасных условий труда, в сокращении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости по итогам 2017 года.

Основными условиями для участия являются: отсутствие в организации групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, отсутствие выявленных у работников профессиональных заболеваний.

Организации, признававшиеся победителями в данном конкурсе в течение последних трех лет, не могут принимать в нем участие.

Заявки на участие и другие материалы, предусмотренные положением о проведении смотра-конкурса по охране труда Саратовской области, необходимо направить в отраслевые министерства области до 30 октября 2018 года.