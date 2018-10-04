В Саратовской области начался XVI смотр-конкурс по охране труда
Министерство занятости, труда и миграции Саратовской области проводит XVI областной смотр-конкурс по охране труда.
Он проводится среди предприятий и индивидуальных предпринимателей, добившихся значительных успехов в обеспечении безопасных условий труда, в сокращении производственного травматизма и профессиональной заболеваемости по итогам 2017 года.
Основными условиями для участия являются: отсутствие в организации групповых, тяжелых несчастных случаев на производстве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, отсутствие выявленных у работников профессиональных заболеваний.
Организации, признававшиеся победителями в данном конкурсе в течение последних трех лет, не могут принимать в нем участие.
Заявки на участие и другие материалы, предусмотренные положением о проведении смотра-конкурса по охране труда Саратовской области, необходимо направить в отраслевые министерства области до 30 октября 2018 года.