4 октября 2018 17:29 ЧЕТВЕРГ
Новости
15:28 | 04 октября
В Саратовской области произведено больше 93 тысяч тонн молока
14:13 | 04 октября
Владимир Путин поздравил коллектив Саратовского ТЮЗа со столетием театра
13:19 | 04 октября
В Саратовской области начался XVI смотр-конкурс по охране труда
12:27 | 04 октября
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
11:15 | 04 октября
Сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади переносится на пятницу
10:01 | 04 октября
Из-за юбилея ТЮЗа ограничат движение на близлежащих улицах
09:10 | 04 октября
В 65 социозащитных учреждениях включили отопление
18:00 | 03 октября
В Саратовском музее краеведение открывается выставка "Немцы в российской истории"
16:48 | 03 октября
100-летие ТЮЗа: современные режиссеры представили эскизы спектаклей по любимым пьесам Юрия Киселева
15:53 | 03 октября
Гости и волонтеры "Киновертикали" познакомились с культурой и историей Саратова
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади переносится на пятницу

Новости
Сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади переносится на пятницу

Торговля в центре города развернется завтра, 5 октября, с 8.00 до 16.00 часов.

По информации министерства сельского хозяйства области, в субботу, 6 октября, ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на дву торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

Покупателям будет предложена плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.

Фото https://s.go57.ru