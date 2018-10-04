Сельскохозяйственная ярмарка на Театральной площади переносится на пятницу
Торговля в центре города развернется завтра, 5 октября, с 8.00 до 16.00 часов.
По информации министерства сельского хозяйства области, в субботу, 6 октября, ярмарки пройдут на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на дву торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.
Покупателям будет предложена плодоовощная продукция, яйца, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, крупы, молоко и молочные продукты, мясо, рыба, колбасы и мясные деликатесы, мед и другие продукты питания.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.
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