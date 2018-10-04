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Из-за юбилея ТЮЗа ограничат движение на близлежащих улицах

Новости
Из-за юбилея ТЮЗа ограничат движение на близлежащих улицах


Данная мера принимается с целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения праздничных мероприятий.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 15.00 до 16.20 4 октября ограничение движения транспортных средств запланировано по ул. Вольской (на участке дороги от ул. Московской до пр. Кирова), ул. Большой Казачьей (от ул. М.Горького до ул. Чапаева), ул. Киселева (от ул. Вольской до ул. Чапаева).

Также со вчерашнего вечера до 16.20 сегодняшнего дня введено ограничение остановки и стоянки по нечетной стороне ул. Вольской на участке дороги от Киселева до пр. Кирова.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Фото http://ural-news.net