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В 65 социозащитных учреждениях включили отопление

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В 65 социозащитных учреждениях включили отопление


Паспорта готовности к отопительному сезону есть у всех 126 учреждений, подведомственных министерству социального развития области.

Как сообщили в министерства, в 89 учреждениях, обладающих автономным отоплением, уже проведены пробные топки, в 54 из них отопление включено. Из учреждений, подключенных к центральному отоплению, подача тепла организована в 11 учреждениях.

- В социозащитных учреждениях области, в которых предусмотрено круглосуточное пребывание людей, температурный режим находится в норме, согласно требованиям СанПиН. Стационарные учреждения, имеющие собственные котельные, по необходимости с конца сентября уже проводят отопление своих помещений, - прокомментировали в минсоцразвития.

Фото https://www.obzor.lt