Современные режиссеры представили эскизы спектаклей по любимым пьесам Юрия Киселева

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В этом году материалами для постановок стали пьесы, много лет с успехом шедшие на сцене ТЮЗа. Свое видение любимых многими зрителями историй, их современное переосмысление для нового поколения театралов представили режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга. После каждого показа, по традиции, проходили обсуждения с участием приглашенных театральных критиков и простых зрителей. Также было организовано голосование за то, нужно ли оставить данный спектакль в репертуаре театра.Открылась лаборатория эскизом спектакля по повести Астрид Линдгрен «Мы на острове Сальткрока». Саратовцам она известна по постановке «Колбаска, Боцман и другие», премьера которой состоялась в ТЮЗе 40 лет назад. Перед режиссером из Москвы Викторией Печерниковой стояла непростая задача, поскольку спектакль Киселева прекрасно помнят зрители со стажем, в свое время он был любим не только детьми, но и взрослыми, на нем воспитано не одно поколение юных зрителей. К примеру, так о ней отзывается заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис: «Первый спектакль, который я увидел в своей жизни, был «Колбаска, Боцман и другие». Он меня потряс своей внятностью, правдивостью. Это впечатление осталось на всю жизнь». В общем, сравнения были неизбежны.Показ проходил на планшете Большой сцены. Режиссеру удалось максимально грамотно организовать ограниченное пространство для действия с участием семнадцати героев. Некоторые актеры выходили на сцену прямо со зрительских мест, уходя с нее, они оставались в поле зрения зрителей, продолжая вести свою роль. Это было интересно, создавало наполненность. И все же возникала мысль, что происходящее хотелось бы увидеть на Большой сцене. Может быть, из-за этой ограниченности пространства несколько шумным и суматошным показалось появление семейства Мелькерсон на острове Сальткрока. Многочисленные вкрапления танцев, хороводов, беготни тоже несколько утомляло, это отмечали практически все выступающие.Безусловно удачная находка – решение образа сенбернара Боцмана. В старой постановке его «играл» пес, в новой – актер Михаил Третьяков. Артисту не нужно было облачаться в костюм собаки или как-то передавать ее повадки, при этом он настолько точно воссоздал ее добродушие и флегматичность, что сомнений в достоверности образа не возникало никаких.В ходе обсуждения особенно придирчивы в адрес постановки оказались именно приглашенные критики. Все они видели постановку Киселева и обращали внимание на то, что новому спектаклю не хватает теплоты и душевности. «Досталось» и актерам, которых обвиняли в отсутствии «детскости». При этом выступающие отмечали, что на подготовку эскиза отводилось всего четыре дня, и этого времени просто могло не хватить для полноценной работы. Саратовские зрители говорили, что хотели бы видеть этот спектакль к репертуаре ТЮЗа, что он будет интересен детям. Он им нужен. Черту под обсуждением подвел профессор СГУ, филолог, автор книги о Ю.П.Киселеве Валерий Прозоров. «Я услышал много верных и точных замечаний, и присоединяюсь к ним. Но хочу поделиться и зрительскими впечатлениями. У Юрия Петровича было определение: «трогающий», им он отмечал, насколько удался или не удался спектакль. По моему ощущению, у сегодняшней постановочной группы еще не до конца получился, но получается именно такой «трогающий» спектакль. Над ним стоит еще работать, но он в традиции театра юного зрителя».В спектакле «Колбаска, Боцман и другие» был закадровый текст, который произносил сам Юрий Петрович Киселев: «Детство должно быть светлым и радостным. Дети должны верить в будущее и приближать его в меру сил своих». Если спектакль останется в репертуаре театра, хотелось бы, чтобы этот посыл его создатели сохранили для нового поколения зрителей.Вторую лабораторную работу — эскиз спектакля «Вечный муж» по Ф.М.Достоевскому в инсценировке И.Мироненко и М.Воронцова - представила режиссер из Санкт-Петербурга, старший преподаватель кафедры режиссуры Российского государственного института сценических искусств Галина Бызгу. Это был редкий случай в истории лабораторий, когда эскиз продолжался более двух часов и шел с антрактом. Объемный текст Достоевского актеры читали с бумаги, причем, с авторскими ремарками. И если поначалу это немного отвлекало, то после добавляло остроту взаимоотношениям главных героев. Взаимодействие «вечного мужа» Трусоцкого (Антон Щедрин) и его антипода и соперника Вельчанинова (Алексей Чернышев) завораживало. Первый — нервный, эксцентричный, временами жалкий, второй — сдержанный, с внутренними эмоциями, которые только в паре моментов прорываются криком. На протяжении всего действия — деля любовь одной женщины, каждый по-своему переживая смерть дочери Лизы (в программке она так и обозначается - «их дочь»), в сцене сватовства Трусоцкого — они соперничают и ведут диалог. И в какой-то момент понимаешь, что они становятся друг другу необходимы.В ходе обсуждения выступающие отмечали замечательную актерскую игру, актуальность классики. Многие сошлись во мнении, что эту пьесу непременно нужно возвращать на сцену ТЮЗа. У новой труппы получился совершенно другой спектакль, еще не завершенный, возможно, действие будет «убыстряться и уплотняться» (пожелание одного из критиков). Но уже есть понимание, что «материал взят», и он может быть интересен зрителю.Столь же актуален ли сегодня драматург Виктор Розов? Воссоздавая одно из его произведений — эскиз по пьесе «С вечера до полудня» — авторы слегка рисковали. Время изменилось, многие реалии советской действительности могут быть не до конца понятны (и близки) сегодняшнему зрителю. Но как обойтись в лаборатории без Розова — одного из самых «ставившихся» авторов ТЮЗом Киселева? На сцене театра в разные годы шли многочисленные пьесы и инсценировки классика советской драматургии. Пропустить его организаторы лаборатории просто не могли.Московскому режиссеру Кириллу Сбитневу удалось, казалось бы, невозможное: всего за пять дней он создал вполне законченный спектакль. Действие разворачивает в квартире семьи писателя Жаркова (народный артист РФ Юрий Ошеров). Здесь каждый проживает свою драму: главный герой — непризнанность своего творчества (а «творит» он в духе «вперед навстречу коммунизму!»), его сын Ким (Алексей Ротачков) — уход жены, дочь Нина (Ирина Протасова) — потерю надежды на личное счастье. Относительно свободен в силу молодости здесь только сын Кима Альберт (Олег Верин), но и он оказывается скованным тисками любви отца, да и своей любовью (вперемешку с долгом) к домочадцам. Размеренную жизнь «болота» разрушает визит сначала молодого ученого, первой и единственной любви Нины Льва Груздева (Артем Кузин), затем друга старшего Жаркова строителя Егорьева (народный артист РФ Александр Соловьев), скоротечное возвращение «сбежавшей жены» Аллы Васильевны (заслуженная артистка РФ Татьяна Лукина). Появление каждого из этих персонажей знаково: Нина окончательно убеждается, что останется одна. Андрей Трофимович Жарков понимает, что всю жизнь занимался не своим делом и сжигает только что дописанный роман. Ким, наконец-то, ослабляет «тиски» и отпускает сына к матери в Бразилию.Один из критиков сравнил героев Кима и Нины с чеховскими дядей Ваней и Соней (стоит отметить, что в данном спектакле ТЮЗа эти роли также исполняют Алексей Ротачков и Ирина Протасова). Они так же теряют надежду на счастье и ищут успокоение в работе. Отмечалось, что темы, поднятые в пьесе Розова, вечны, они и сейчас найдут понимание у зрителя.Останется ли этот и два других спектакля в репертуаре ТЮЗа, будет решать руководство театра. Лаборатория же дала возможность участникам не только поностальгировать, но и понять, что современная труппа готова сохранять традиции Киселева, дополняя их новыми яркими красками.Автор Татьяна Горпиняк