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В Саратовском музее краеведение открывается выставка "Немцы в российской истории"

Новости


5 октября в 15.00 в Саратовском областном музее краеведения в рамках мероприятий, приуроченных к 100-летию создания Автономии немцев Поволжья, состоится презентация передвижной выставки «Немцы в российской истории».

Она представлена Международным союзом немецкой культуры в сотрудничестве с региональной национально-культурной автономией немцев Саратовской области, немецким культурно-просветительным центром «Фройндшафт» («Дружба»), Энгельсским обществом немцев «Возрождение», национально-культурной автономией немцев Марксовского района Саратовской области.

Выставка охватывает более трех столетий истории немецкого народа на территории России. Его представители внесли значительный вклад в культурную, научную, политическую и общественную жизнь страны.

На выставке можно познакомиться с копиями уникальных документов, карт, гравюр, фотографий и других редких экспонатов, хранящихся в музеях и архивах России и Германии.

Выставка знакомит посетителей с историческим прошлым российских немцев, национальными обычаями немецкого народа и современными тенденциями в обществе.

За время своего существования передвижная выставка уже была представлена во многих регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, а также в Волгоградской, Самарской, Калининградской, Омской, Московской, Ульяновской областях, Алтайском, Ставропольском, Пермском, Красноярском краях, Республиках Татарстан, Карелия, Коми и других субъектах РФ.

В Саратовском областном музее краеведения выставка будет представлена в рамках постоянно действующей экспозиции «Из истории немцев Поволжья», созданной на основе уникальной музейной коллекции, формирование которой началось еще в 1920-е годы.