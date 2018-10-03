Matvienko.Shop – популярность вопреки всем правилам индустрии
Matvienko.Shop — это бренд и сеть магазинов одежды нового поколения. Бренд родился и живет не на показах мод, а в Интернете и в вашем телефоне!
Одежда в этом магазине либо нравится людям, и они её покупают, либо не будет никакого Matvienko.Shop. Но компания становится все популярнее, вопреки всем правилам индустрии моды! Наверняка, её уже ненавидят «старомодные» модные дома, все еще живущие в XX веке. Ведь бренды нового поколения уже превращают их в пережиток прошлого столетия.
Одежда, в которой вы чувствует себя на все 100
Широкий ассортимент, качество, удобный шоурум, все размеры… Это банально.
Просто откройте Instagram и посмотрите на сэлфи, которые люди делают в одежде от Matvienko. Взгляните на их счастливые лица. Посчитайте лайки. Это гораздо лучше, чем стандартный набор фраз о качестве и следовании модным трендам.
Они живут тем же, чем и мы! Поэтому их одежда актуальна. Она яркая, эффектная, оригинальная, стильная, смелая... Не зря фото в этой одежде притягивают лайки, словно магнитом.
Рождение нового бренда
За последние 2 года продажи магазина Matvienko.Shop выросли с нескольких сотен предметов одежды в месяц до десяти тысяч и продолжают расти. Открылись шоурумы не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Астане. Заказы приходят из РФ, Франции, Италии, США, Арабских Эмиратов. Ведь в Matvienko.Shop есть та одежда, которую хотят, покупают и носят с удовольствием.