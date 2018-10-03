Саратовский оперный открыл новый сезон гала-концертом к 90-летию балета
В 2018 году балетная труппа Саратовского академического театра оперы и балета отмечает свое 90-летие. 2 октября Гала-концертом, посвященным этому памятному событию, а также Году балета в России, в театре открылся новый сезон.
Насыщенная юбилейная программа Гала-концерта включает в себя шедевры балетной классики 19-20 вв. и номера современной хореографии. Зрители увидели адажио и па-де-де из балетов «Тщетная предосторожность, «Арлекинада» Р. Дриго, «Корсар» А. Адана, «Баядерка» и «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Пламя Парижа» Б. Асафьева, «Спартак» А. Хачатуряна, «Золотой век» Д. Шостаковича, «Анюта» В. Гаврилина, знаменитые хореографические номера «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса, «Шахерезада» на музыку Н. Римского-Корсакова, «Бахти», балетные сцены из опер «Жизнь за царя» М. Глинки и «Князь Игорь» А. Бородина.
В концерте приняли участие ведущие мастера и артисты саратовского балета, а также симфонический оркестр театра под управлением Медета Тургумбаева.