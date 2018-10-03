Два муниципалитета Саратовской области полностью готовы к отопительному сезону
По оперативной информации 2 октября в Саратовской области к отоплению подключены 1554 жилых дома (10,9%) и 1435 объектов социальной сферы (30,7%).
Завершили вхождение в отопительный сезон, подключив теплоисточники, объекты социальной сферы и жилые дома Краснопартизанский муниципальный район и ЗАТО Михайловский.
Все жилые дома подключены к отоплению в Дергачевском, Екатериновском, Ивантеевском, Новоузенском, Перелюбском, Романовском, Самойловском, Турковском и Федоровском районах.