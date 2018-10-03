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Два муниципалитета Саратовской области полностью готовы к отопительному сезону

Новости
Два муниципалитета Саратовской области полностью готовы к отопительному сезону

По оперативной информации 2 октября в Саратовской области к отоплению подключены 1554 жилых дома (10,9%) и 1435 объектов социальной сферы (30,7%).

Завершили вхождение в отопительный сезон, подключив теплоисточники, объекты социальной сферы и жилые дома Краснопартизанский муниципальный район и ЗАТО Михайловский.

Все жилые дома подключены к отоплению в Дергачевском, Екатериновском, Ивантеевском, Новоузенском, Перелюбском, Романовском, Самойловском, Турковском и Федоровском районах.