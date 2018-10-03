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Министерство спорта прокомментировало ситуацию вокруг волейбольного клуба "Протон"

Новости


Министерство спорта Саратовской области прокомментировало ситуацию вокруг волейбольного клуба "Протон":

- По решению исполкома Всероссийской федерации волейбола к участию в чемпионате Суперлиги по волейболу среди женских команд сезона 2018/19 года допущена команда «Протон-Саратов». Областная федерация волейбола в настоящее время ведет работу по подготовке команды к участию в данном соревновании. Всем игрокам и руководству клуба «Протон - БАЭС» было предложено войти в состав команды «Протон - Саратов» в полном составе, с сохранением всех ранее достигнутых договоренностей. Однако руководство клуба «Протон-БАЭС» исходит исключительно из меркантильных соображений и по сути препятствует переходу игроков, желая на этом заработать. В действующих контрактах игроков прописаны большие неустойки в случае расторжения договора. Тем не менее, несколько спортсменов уже нашли выход из данной ситуации и приступили к тренировкам в новой команде. На данный момент командой пройден медосмотр и направлен пакет документов в мандатную комиссию Всероссийской федерации волейбола для участия в чемпионате. Уже сейчас в «Протон-Саратов» перешел тренер Дмитрий Чуриков, который приступил к тренировкам. В команду вошли как известные игроки «Протон-БАЭС», так и новые игроки профессиональной региональной школы. Команда находится в активной подготовке к чемпионату. Первая домашняя игра пройдет в ФОКе «Звездный» 11 ноября. О времени проведения будет сообщено дополнительно. Вход свободный. Приглашаем болельщиков поддержать команду.