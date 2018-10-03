Гости и волонтеры "Киновертикали" познакомились с культурой и историей Саратова

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Они познакомились с культурно-историческим обликом Саратова и его кинематографическими местами.Участники и волонтеры с удовольствием фотографировались друг с другом и с местными достопримечательностями, задавали вопросы экскурсоводам, а некоторые снимали свои авторские видеозарисовки с места событий.Гости из Казани отметили прекрасные волжские просторы и замечательный вид города с высоты Соколовой горы, добавив, что всю эту красоту не просто передать кинокамерой. Белорусская делегация и участники из Москвы проявили интерес к архитектуре города и отметили большое количество исторических построек Саратова, придающих неповторимый облик городу.Пешеходные и автобусные экскурсии прошли для участников "Киновертикали 2018" в рамках проекта "Малое кино - большое будущее". Напомним, проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.