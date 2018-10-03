3 октября 2018 19:39 СРЕДА
Новости
18:00 | 03 октября
В Саратовском музее краеведение открывается выставка "Немцы в российской истории"
16:48 | 03 октября
Современные режиссеры представили эскизы спектаклей по любимым пьесам Юрия Киселева
15:53 | 03 октября
Гости и волонтеры "Киновертикали" познакомились с культурой и историей Саратова
15:00 | 03 октября
Саратовский оперный открыл новый сезон гала-концертом к 90-летию балета
14:09 | 03 октября
Два муниципалитета Саратовской области полностью готовы к отопительному сезону
13:19 | 03 октября
Министерство спорта прокомментировало ситуацию вокруг волейбольного клуба "Протон"
12:25 | 03 октября
Matvienko.Shop – популярность вопреки всем правилам индустрии
12:24 | 03 октября
В связи с плановым отключением холодного водоснаюжения по заявкам будет организован подвоз воды
10:08 | 03 октября
В Саратовской области будет выбран "Лучший экспортер" года
09:17 | 03 октября
Завтрав Саратове открывается Международная книжная ярмарка "Волжская волна - 2018"
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В связи с плановым отключением холодного водоснаюжения по заявкам будет организован подвоз воды

Новости
В связи с плановым отключением холодного водоснаюжения по заявкам будет организован подвоз воды

Вниманию абонентов Ленинского, Кировского и Саратовского районов!

В связи с плановым отключением холодного водоснабжения на период 03 октября 2018 года с 7.00 до 13.00 – 04 октября 2018 будет произведен подвоз воды по следующим адресам:

ул. Гвардейская, 15 (ГКБ №6) - 3.10.2018 с 10.00 до 11.00, с 15.00 до 16.00, 4.10.2018 - с 10.00 до 11.00

ул. Гвардейская, 15а (Филиал военного госпиталя) - 3.10.2018 с 11.00 до 13.00, 4.10.2018 - с 11.00 до 13.00

ул. Гвардейская, б/н (областной госпиталь для ветеранов) - с 13.00 до 15.00

Песчано - Уметский тракт, (ИУ №33) - с 16.30 до 18.00

ул. Батавина, 15 (МДОУ "ДС №183") - с 10.00 до 11.00

ул. Загороднева, 7 (МДОУ "ДС №48") - с 14.00 до 15.00

ул.Чехова, 4а (Кадетская школа №2) - с 12.00 до 13.00

ул. Батавина, 9а - с 11.00 до 12.00

ул.Антонова, 5а (МДОУ "ДС№239") с 13.00 до 14.00

Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций.