В связи с плановым отключением холодного водоснаюжения по заявкам будет организован подвоз воды

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Вниманию абонентов Ленинского, Кировского и Саратовского районов!В связи с плановым отключением холодного водоснабжения на период 03 октября 2018 года с 7.00 до 13.00 – 04 октября 2018 будет произведен подвоз воды по следующим адресам:ул. Гвардейская, 15 (ГКБ №6) - 3.10.2018 с 10.00 до 11.00, с 15.00 до 16.00, 4.10.2018 - с 10.00 до 11.00ул. Гвардейская, 15а (Филиал военного госпиталя) - 3.10.2018 с 11.00 до 13.00, 4.10.2018 - с 11.00 до 13.00ул. Гвардейская, б/н (областной госпиталь для ветеранов) - с 13.00 до 15.00Песчано - Уметский тракт, (ИУ №33) - с 16.30 до 18.00ул. Батавина, 15 (МДОУ "ДС №183") - с 10.00 до 11.00ул. Загороднева, 7 (МДОУ "ДС №48") - с 14.00 до 15.00ул.Чехова, 4а (Кадетская школа №2) - с 12.00 до 13.00ул. Батавина, 9а - с 11.00 до 12.00ул.Антонова, 5а (МДОУ "ДС№239") с 13.00 до 14.00Подвоз осуществляется по заявкам районных администраций.