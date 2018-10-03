В Саратовской области будет выбран "Лучший экспортер" года
Региональный Центр поддержки экспорта объявляет о начале ежегодного областного конкурса «Лучший экспортер 2018» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области.
Мероприятие проходит при поддержке минэкономразвития области и Торгово-промышленной палаты региона.
Кандидаты на звание «Лучший экспортер 2018» будут оцениваться в категориях микро-, малые и средние предприятия в следующих номинациях:
– «Успешный выход на новые рынки»;
– «Динамично развивающийся экспортер»;
– «Экспортер с большой географией экспорта»;
– «Лучший экспортер в страны СНГ».
Победители конкурса награждаются дипломами «Лучший экспортер 2018» и памятными подарками. Подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в декабре 2018 года.