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В Саратовской области будет выбран "Лучший экспортер" года

Новости


Региональный Центр поддержки экспорта объявляет о начале ежегодного областного конкурса «Лучший экспортер 2018» среди субъектов малого и среднего предпринимательства Саратовской области.

Мероприятие проходит при поддержке минэкономразвития области и Торгово-промышленной палаты региона.

Кандидаты на звание «Лучший экспортер 2018» будут оцениваться в категориях микро-, малые и средние предприятия в следующих номинациях:

– «Успешный выход на новые рынки»;

– «Динамично развивающийся экспортер»;

– «Экспортер с большой географией экспорта»;

– «Лучший экспортер в страны СНГ».

Победители конкурса награждаются дипломами «Лучший экспортер 2018» и памятными подарками. Подведение итогов конкурса и торжественная церемония награждения состоятся в декабре 2018 года.