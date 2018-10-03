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Завтрав Саратове открывается Международная книжная ярмарка "Волжская волна - 2018"
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Завтрав Саратове открывается Международная книжная ярмарка "Волжская волна - 2018"

Новости
Завтрав Саратове открывается Международная книжная ярмарка "Волжская волна - 2018"

В четвертый раз в Саратове состоится международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна», организуемая Приволжской книжной палатой при поддержке Правительства Саратовской области.

Ее торжественное открытие начнется в 12.00 4 октября на Театральной площади.

География участников фестиваля обширна - около 100 издательств из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, 15 регионов России, а также издательства Белоруссии, Украины, Эстонии и Армении, представят на «Волжской волне» свои лучшие новинки. Посетители ярмарки смогут приобрести современные произведения русской литературы, в том числе не представленные в книжных сетях, по ценам издательств.

Посетителей и участников ярмарки ждёт насыщенная программа, которая наполнена интересными событиями, семинарами, театральными представлениями. Жителей Саратова и области ожидают творческие встречи с такими известными авторами, как Сергей Лукьяненко, Полина Дашкова, Гузель Яхина, Евгений Анташкевич и др.

В этом году на ярмарке большое внимание уделено работе с детьми и детской литературе, представлено больше детских издательств. Будет работать детская площадка, где можно будет доверить детей аниматорам и педагогам. С маленькими читателями будут встречаться детские авторы, проводиться мастер-классы по прикладному творчеству. Состоится показ фильмов-победителей 5-го открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль».