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В Саратове открыта Доска успеха молодежи региона

Новости


2 октября накануне празднования Дня учителя в сквере Первой учительницы состоялось торжественное занесение лучших педагогов области на Доску почета работников образования Саратовской области и открытие Доски успеха молодежи Саратовской области.

Доска почета работников образования области была открыта в сквере Первой учительницы в 2002 году, ежегодно на нее заносится 21 педагог.

В этом году по инициативе Губернатора области Валерия Радаева региональным министерством образования открыта Доска успеха молодежи Саратовской области. Ежегодно на доску будет заноситься 28 лучших воспитанников государственных и муниципальных учреждений. Во время отбора «лучших из лучших» учитывались высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.