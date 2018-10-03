В Саратове открыта Доска успеха молодежи региона
2 октября накануне празднования Дня учителя в сквере Первой учительницы состоялось торжественное занесение лучших педагогов области на Доску почета работников образования Саратовской области и открытие Доски успеха молодежи Саратовской области.
Доска почета работников образования области была открыта в сквере Первой учительницы в 2002 году, ежегодно на нее заносится 21 педагог.
В этом году по инициативе Губернатора области Валерия Радаева региональным министерством образования открыта Доска успеха молодежи Саратовской области. Ежегодно на доску будет заноситься 28 лучших воспитанников государственных и муниципальных учреждений. Во время отбора «лучших из лучших» учитывались высокие достижения в региональных, всероссийских и международных олимпиадах, спортивных соревнованиях и творческих конкурсах.