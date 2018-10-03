Процесс подключения объектов здравоохранения области к теплу идет в сроки
Продолжается работа по подключению объектов государственных учреждений здравоохранения региона к теплу.
По данным на вчерашний вечер теплоноситель подается в 28 лечебных учреждений области, что составляет около 20%. Среди запитанных к теплу – объекты здравоохранения гг. Саратова, Энгельса, Балакова, Аткарска, Пугачева, Вольского, Красноармейского, Ивантеевского, Перелюбского и других муниципальных районов области.
Учитывая характер погодных условий, в первую очередь к теплоносителю подключаются учреждения стационарного типа (взрослые и детские больницы), имеющие собственные котельные и индивидуальные тепловые пункты. Подключение к централизованным тепловым сетям и источникам осуществляется по согласованию с ресурсоснабжающими и управляющими организациями. Заявки в теплоснабжающие организации поданы.
Работа по подключению объектов ГУЗ области к теплу находится на ежедневном контроле регионального минздрава и проходит планово. К текущему отопительному сезону отрасль начала готовиться заблаговременно, практически сразу же после окончания прошлого отопсезона.