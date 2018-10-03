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В Базарном Карабулаке подвели итоги V областного фестиваля исполнителей в стиле «Folk-rock»

Новости


29 сентября 2018 года р.п.Базарный Карабулак принимал гостей V областного фестиваля исполнителей в стиле «Folk-rock».

Здесь собрались 12 коллективов и индивидуальных исполнителей из Хвалынского, Екатериновского, Новобурасского, Вольского, Ивантеевского, Базарно-Карабулакского районов и города Шиханы (всего 83 человека).

Фестиваль «Folk-rock» проходит уже в пятый раз и продолжает открывать новые имена.

Впервые в этом году в нем приняли участие исполнительница и два народных коллектива из КДМЦ Базарно-Карабулакского района – Алёна Александровна Зобкова, вокальный ансамбль «Зоренька» (хормейстер Татьяна Семёновна Соколова) и вокальная группа «Класс» (хормейстер Татьяна Семёновна Соколова); а также два исполнителя из ДК «Корунд» г.Шиханы – Татьяна Михайловна Каримова и Ольга Михайловна Раскова. Зрители получили массу удовольствия от выступления этих коллективов и солистов.
Порадовали постоянные участники Фестиваля: народный коллектив ансамбль народной песни «Кладезь» ЦДК с.Ивантеевка (хормейстер Любовь Николаевна Замеженина); народный коллектив ансамбль русской песни «Лад» ЦКС Вольского района (хормейстер Тамара Вячеславовна Белясник); народный коллектив ансамбль русской песни «Россияне» РДК Новобурасского района (хормейстер Анастасия Витальевна Мигунова); народный коллектив эстрадный вокальный коллектив «Ветер перемен» ГДК Хвалынского района (хормейстеры Вячеслав Миясярович Туктаров и Марина Владимировна Лагуткина); народный коллектив вокальный ансамбль «Реченька» РДК «Победа» Екатериновского района (хормейстер Юлианна Александровна Шелепова).