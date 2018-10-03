В Саратове откроется книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна-2018»

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Как сообщает пресс-служба учреждения, на книжной ярмарке библиотека представит книжно-иллюстративную выставку «России родной уголок: путешествие по Саратовской области». Будут экспонироваться издания, в которых известные исследователи Саратовского края подчеркивают его особенности и призывают к изучению малой родины. Представленные издания расскажут участникам ярмарки о туристическом потенциале нашего региона, об открывающихся возможностях посетить фестивали в различных районах области, которые раскрывают богатейшие историко-культурные традиции и уникальные природные особенности родного края.На информационном киоске будет демонстрироваться презентация «Исторические города Саратовской области», основанная на фотодокументах, представляющих достопримечательности таких городов, как Хвалынск, Балашов, Аткарск, Петровск, Пугачев, Вольск, Новоузенск, Энгельс и другие.Всего на выставке «России родной уголок: путешествие по Саратовской области» будет представлено около 200 наименований изданий, хранящихся в фондах Областной универсальной научной библиотеки.В рамках Четвертой международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна» в библиотеке также пройдут встречи с издателями, историко-культурный форум, презентация книги, творческие встречи с известными писателями. Так, уже в день открытия любителей чтения ждет встреча с писательницами Полиной Дашковой и Гюзель Яхиной.Фото https://saroblnews.ru