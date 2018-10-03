В Саратове откроется книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна-2018»
Активное участие в мероприятиях, которые пройдут с 4 по 7 октября, примет Областная универсальная научная библиотека.
Как сообщает пресс-служба учреждения, на книжной ярмарке библиотека представит книжно-иллюстративную выставку «России родной уголок: путешествие по Саратовской области». Будут экспонироваться издания, в которых известные исследователи Саратовского края подчеркивают его особенности и призывают к изучению малой родины. Представленные издания расскажут участникам ярмарки о туристическом потенциале нашего региона, об открывающихся возможностях посетить фестивали в различных районах области, которые раскрывают богатейшие историко-культурные традиции и уникальные природные особенности родного края.
На информационном киоске будет демонстрироваться презентация «Исторические города Саратовской области», основанная на фотодокументах, представляющих достопримечательности таких городов, как Хвалынск, Балашов, Аткарск, Петровск, Пугачев, Вольск, Новоузенск, Энгельс и другие.
Всего на выставке «России родной уголок: путешествие по Саратовской области» будет представлено около 200 наименований изданий, хранящихся в фондах Областной универсальной научной библиотеки.
В рамках Четвертой международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна» в библиотеке также пройдут встречи с издателями, историко-культурный форум, презентация книги, творческие встречи с известными писателями. Так, уже в день открытия любителей чтения ждет встреча с писательницами Полиной Дашковой и Гюзель Яхиной.
Фото https://saroblnews.ru