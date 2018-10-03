В области прошли профилактические акции ко Всемирному дню сердца

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По информации регионального минздрава, к этому дню специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики провели акции, направленные на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Так, 26 сентября по маршруту «Анисовка-Тарханы» отправилась электричка здоровья по пути «К здоровому сердцу!». В ретро-трамвае «Семен» на ул. Волжская состоялось мероприятие «Ритмы здоровья». В управлении пенсионного фонда в Кировском, Октябрьском и Фрунзенском районах, а также в комплексном центре социального обслуживания Кировского района состоялась акция «Пусть сердце бьется ровно».Акция «Добрые советы для вашего здоровья» прошла в санатории «Октябрьское ущелье» и на бульваре Рахова.В рамках профилактических акций специалисты рассказали жителям о факторах риска и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, измерили артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы крови, определили концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера.Также на площадке Энгельсского технологического института прошла акция «Сердце педагога», для студентов Энгельсского механико-технологического техникума - мероприятие «Мое здоровое сердце», в ходе которого прошла викторина «Что полезно для сердца».В торгово-развлекательном центре «Оранж» г.Балаково прошла акция «Река жизни». Специалисты областного центра медицинской профилактики рассказали посетителям торгового центра о правилах здорового образа жизни, факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и их профилактике, все желающие прошли скрининговое обследование. Волонтеры студенты-медики Балаковского медицинского колледжа раздавали информационные буклеты по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, здоровому образу жизни.В минздраве пообещали, что мероприятия профилактической направленности в области будут продолжены.Фото http://www.gomelkvd.by