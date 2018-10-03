В Самойловке открылся кинозал в формате 3D
Жителей приглашают на показы в местный кинотеатр «Нива», в котором проведен капитальный ремонт.
По информации министерства культуры области, работы проведены за счет средств, выделенных в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500 тысяч человек, предоставляемых федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.
Открытие кинозала состоялось в минувшие выходные. Мероприятие было совмещено с празднованием 90-летия района.
В кинотеатре установили современное кинооборудование и удобные зрительские кресла. Зрителям были продемонстрированы ролики в системе 3D.
Кроме того, местная власть вложила бюджетные средства на ремонт зрительного зала, замену полов, дверей и окон, обновление системы отопления, реконструкцию помещений для гардероба, касс, санузлов.
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