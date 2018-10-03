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В Мирном переулке будет введено одностороннее движение

Новости
В Мирном переулке будет введено одностороннее движение


Данное нововведение вступит в действие 8 октября.

По информации городского комитета дорожного хозяйства, на основании решения комиссии по обеспечению дорожной деятельности и безопасности дорожного движения администрации Саратова движение транспорта в Мирном переулке станет односторонним. Машины, как и трамваи, смогут двигаться только от ул. Советской в сторону ул. Вавилова.

- Решение принято с целью увеличения пропускной способности данного участка дороги, в том числе сокращения времени простоя трамвайных вагонов на конечном пункте в Мирном переулке, - прокомментировали в комитете.