Начал работу V открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино "Киновертикаль".

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Об основных мероприятиях, которые пройдут c 1 по 5 октября, организаторы рассказали журналистам в ходе пресс-конференции. На ней присутствовали замминистра культуры Саратовской области Владимир Баркетов, председатель правления саратовского отделения"Союза кинематографистов РФ" Любовь Бурина, руководитель проекта "Малое кино - большое будущее" Ирина Шатылко, исполнительный директор фестиваля Ирина Бережная.Владимир Баркетов напомнил, что фестиваль существенно расширил свои границы. В этом году в адрес оргкомитета поступило 518 фильмов от 2155 авторов в возрасте от 5 до 22 лет. В конкурсную программу отобрано 196 киноработ от авторов из 37 регионов и 4 стран ближнего зарубежья. В прошлом году в конкурсе участвовал 121 фильм из 17 регионов РФ.В этом году "Киновертикаль" проходит в рамках проекта "Малое кино - большое будущее". Его реализация стала возможной благодаря получению президентского гранта. За счет его средств в Саратов смогли приехать более сотни гостей из тринадцати регионов РФ, а также из Белоруссии, Казахстана, Донецкой и Луганской народных республик. По словам Ирины Шатылко, все они размещены в центре Саратова, для них разработана обширная культурная программа. Самое главное, дети и подростки получат возможность обучиться киномастерству в ходе большого количества мастер-классов.В этом году помимо непосредственно конкурсных просмотров запланировано много встреч с известными кинематографистами. В частности, на пресс-конференции присутствовали наш земляк, Заслуженный артист России Максим Матвеев и художник-мультипликатор Варвара Яковлева. Также в фестивальные дни саратовцам и гостям города предоставится возможность встретиться с актерами Еленой Кореневой и Андреем Ташковым, молодыми кинорежиссерами Иваном Шахназаровым и Иваном Твердовским и президентом «Киновертикали» Гарри Бардиным.- Особая радость, что на фестиваль приглашено такое количество творческих детей из разных уголков страны. Встреча с ними и для меня будет хорошим опытом. Я работаю художником и режиссером, иногда занимаюсь с детьми. Но это другие дети. Езжу в колонии, занимаюсь там с подростками анимацией. В Саратов привезла программу фильмов школы-студии "Шар". Его основал ФедорХитрук, теперь возглавляет Юрий Кржижановский. Фильмы очень разные, они будут интересны не только детям, но и взрослым. Есть очень серьезные работы, - сообщила Варвара Яковлева.- Как я мог не согласиться приехать в Саратов? Фестиваль дает возможность участникам раскрыть себя, показать свой взгляд на мир с помощью киноработ. Для зрителей это возможность получить радость, глядя на счастливые лица людей, занятых своим творчеством. Доя меня это возможность получить мощный заряд творческой энергии. Масштабы мероприятия меня в хорошем смысле поразили, - поделился своими мыслями Максим Матвеев.Стоит отметить, что в состав детского жюри включены победители фестиваля прошлого года в различных номинациях.